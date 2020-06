Simpati Maia Estianty & Mantan Menantu Mbak Tutut, Putra Bungsu Dwi Sasono Inginkan Ini

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Pasca Aktor Dwi Sasoni ditangkap polisi karena narkoba, akhirnya Widi mulia buka suara dengan kalimat yang menyentuh.

Ungkapan simpati pun bermunculan dari berbagai kalangan, dari Maia Estianty hingga mantan Menantu Mbak Tutut.

Widi Mulia mengaku tak pernah terbayangkan musibah ini bakal menimpa keluarganya.

Dengan suara bergetar, personil B3 ini meminta doa dan dukungan untuk kesembuhan Dwi Sasono dari narkoba.

Unggahan Widi Mulia ini pun banjir dukungan dari rekan-rekan sesama artis.

Berikut di antaranya:

maiaestiantyreal: Sabar, pasrah, berserah dan tawakal ke Allah... (imoji hati)

riafinola: Bismilllaaah kuat ya maak... (imoji hati) banyak doa untuk ibu , bapak dan anak2 semua @widimulia

gamaliel: sending a huge huge love, prayers, and support to The Sasonos! we love all of youu