BERLANGSUNG - Live Streaming TV One Program Fakta 'PSBB Transisi, Corono Masih Mengamuk'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat ini tengah berlangsung Live Streaming TV One program Fakta dengan tema 'PSBB Transisi, Corono Masih Mengamuk' Senin (8/6/2020).

Live Streaming TV One malam ini dapat diakses di Video Streaming Website TV One pada pukul 21.00 WIB, seperti yang dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Instagram TV One News.

Selan itu, program Fakta di TV One juga bisa disaksikan melalui Youtube TV One

Dalam acara yang dibawakan oleh Balques Manisang itu membahas mengenai langkah yang diambil oleh pemerintah ini tetap mampu mengurangi angka penyebaran virus corona, sembari memberikan ruang gerak masyarakat dalam menyongsong normal baru pada fase kehidupan berikutnya.

"PSBB Jilid 3 sudah usai, namun angka penyebaran covid-19 masih meningkat. Pemprov DKI pun memutuskan memberlakukan PSBB transisi hingga 18 Juni mendatang.

Akibatnya warga Jakarta terlihat mulai memenuhi jalan-jalan Ibukota," tulis akun TVOneNews pada Senin (8/6/2020).

* PSBB Transisi di Jakarta

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan untuk memperpanjang pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta hingga akhir Juni demi menekan wabah Covid-19.