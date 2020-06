Hari Ini, Harga Emas Antam Stabil Rp 876.000, Harga Spot Tergelincir Dipicu Masalah Ini

Editor : Didik Trio Marsidi



BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Harga emas batangan bersertifikat Antam keluaran Logam Mulia PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) turun lagi pada hari ini, Senin (8/6).

Mengutip situs Logam Mulia, harga pecahan satu gram emas Antam berada di Rp 876.000 pada hari ini.

Harga emas Antam ini stabil dari harga Sabtu (6/6) lalu di Rp 876.000.

Sementara, harga pembelian kembali atau buyback emas Antam juga stabil dan berada di Rp 762000 pada hari ini.

• Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2020 Dibuka, Klik Portal BKN https://dikdin.bkn.go.id

• PATAKA Mahar di India, Suami Nekat Jual Istrinya ke Orang Asing karena Tak Dapat Sepeda Motor

• Soal & Jawaban Belajar TVRI SD Kelas 1-3, Bagaimana Caranya agar Irwan Bisa Menjadi Pelatih Gajah?

Berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya per hari ini dan belum termasuk pajak:



Harga emas 0,5 gram: Rp 468.000

Harga emas 1 gram: Rp 876.000

Harga emas 5 gram: Rp 4.160.000

Harga emas 10 gram: Rp 8.255.000

Harga emas 25 gram: Rp 20.512.000

Harga emas 50 gram: Rp 40.945.000

Harga emas 100 gram: Rp 81.812.000

Harga emas 250 gram: Rp 204.265.000

Harga emas 500 gram: Rp 408.320.000

Harga emas 1.000 gram: Rp 816.600.000

Harga Spot Tergelincir

Harga emas spot tergelincir di awal pekan ini setelah peningkatan tak terduga dalam angka ketenagakerjaan Amerika Serikat (AS) yang dirilis akhir pekan lalu. Seperti diketahui, tingkat pengangguran AS di bulan Mei membaik menjadi 13,30%.

Hal ini meningkat optimisme tentang pemulihan ekonomi serta meningkatkan selera investor terhadap aset risiko dan mulai mengabaikan daya tarik aset safe haven.

Mengutip Reuters, Senin (8/6) pukul 08.00 WIB, harga emas spot turun 0,2% menjadi US$ 1.682,57 per ons troi. Sementara itu, harga emas berjangka AS naik 0,3% ke US$ 1,688.10 per ons troi.

Minggu lalu, harga emas batangan pun sudah menunjukkan tanda-tanda koreksi setelah turun 2,4%. Ini menjadi penurunan mingguan terbesarnya sejak pekan yang berakhir 13 Maret lalu. Selain itu, penurunan harga emas di pekan lalu menjadi yang pelemahan ketiga secara berturut-turut.

Data tenaga kerja AS yang secara tak terduga membaik di bulan Mei, setelah bulan sebelumnya mencetak rekor terburuk sejak Perang Dunia Kedua memang menjadi sentimen utama bagi harga emas.

Untuk pekan ini, investor akan fokus menanti FOMC Meeting yang dilaksanakan di tengah pekan ini. Diharapkan The Federal Reserve bakal memberikan pernyataan terkait kondisi terkini akibat pandemi virus corona.

Seperti diketahui, kematian global akibat virus corona sudah mencapai 400.000 hingga Minggu (7/6), ketika kasus melonjak di Brasil dan India. Sementara menurut perhitungan Reuters, kasus infeksi virus corona sudah mendekati 7 juta.

Sentimen ini diprediksi mampu menahan harga emas untuk jatuh lebih dalam. Di tambah lagi adanya katalis dari demonstrasi untuk reformasi kepolisian di Negeri Paman Sam yang masih bisa menopang si kuning.

https://investasi.kontan.co.id/news/harga-emas-antam-stabil-di-level-rp-876000-per-gram-pada-hari-ini