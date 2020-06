KalselPedia : Urus Izin ke DPMPTSP Kalsel Sekarang Bisa Melalui Drive Thru

Petugas menujukkan pelayanan Drive Thru DMPTSP Provinsi Kalimantan Selatan

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Mobil Perizinan Drive Thru milik Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) adalah salah satu inovasi di bidang perizinan guna memudahkan pemohon izin yang ada kaitan perizinan di Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Drive thru diluncurkan awal sejak awal tahun 2020 atas arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor yang diterjemahkan oleh Kepala Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Selatan, Nafarin.

Tentunya drive thru ini sangat membantu warga dalam pengurusan izin. Apalagi ditengah Pandemi Covid-19 yang meminta warga tidak banyak bergerak dan melakukan antisipasi kesehatan.

Petugas dan layanan di drive thru ini dilengkapi sistem protokol Covid-19 semisal masker hand sanitizer serta face shield bagi petugasnya.

Kepala Bidang Perizinan Ekonomi dan Sumber Saya Alam, Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu, Miftachul Chair, melalui Kelapa Seksi Perizinan Infrastruktur DMPTSP Kalsel, Lailatul Qadariah, Minggu (7/6/2020) pelayanan perizinan ini tidak lain dalam rangka memberikan fasilitas kepada masyatakat menuju new normal.

"Kita pelayanan perizinan terpadu satu pintu melakukan pelayanan Drive Thru. Sampai saat ini banyak di warga memanfaatkan layanan ini adalah sektor ke perikanan. Selama ini sudah ada ratusan izin yang sudah diterbitkan dengan sistem drive thru ini," kata Lailatul Qadariah.

Jadi, Lailatul Qadariah, dalam layanan drive thru ini pemohon bisa memasukkan berkas perizinan dan non perizinan melalui mobil pribadi dan petugaa bisa langsung dilayani perizinan si pemohon melalui drive thru.

"Untuk spot, rencana kita berkeliling, nanti dititik mana diinfokan melalui website atau sistem WhatsApp," kata dia.

Sementara ini mobil drive thru ini satu uniy dulu dan kalau lancar bisa ditambah lagi unit nantinya.