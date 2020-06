Kegilaan Shah Rukh Khan Rela tinggalkan Film Demi Istrinya Gauri Khan, Ini Alasannya

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Tak dapat dipungkiri, Shah Rukh Khan adalah sosok yang sangat mencintai sang istri, Gauri Khan. King of Bollywood itu rela melakukan hal-hal 'gila' demi belahan jiwanya itu.

Melansir berita hindustantimes.com, Senin (8/6/2020) dalam biografinya berjudul King of Bollywood: Shah Rukh Khan dan the Seductive World of Indian Cinema, penulis Anupama Chopra telah mengungkapkan semua tentang kisah cinta mereka.

Bagaimana kencan pertama mereka berlangsung dengan menghirup cola di tepi kolam renang hingga bagaimana dia akan memanggil Gauri di rumahnya dengan nama perempuan lain.

Shah Rukh bahkan menjadi terlalu posesif terhadap istrinya.

Pasangan ini menikah pada tahun 1991 sebelum film debutnya Deewana dirilis.

Pembuat film F C Mehra awalnya ingin Shah Rukh untuk menunda pernikahannya sampai film mereka Chamatkar dirilis.

Hal itu dilakukan sang sutradara agar nama Shah Rukh Khan yang masih bujang itu bisa memikat para wanita demi kepentingan film.

Shah Rukh Khan dan istrinya Gauri Khan (Instagram.com/gaurikhan/)

Shah Rukh Khan justru melakukan hal sebaliknya. SRK mengatakan bahwa ia akan keluar dari film jika ia dipaksa menunda pernikahannya atau melakukan keinginan sang sutradara.

Dia memberi tahu Stardust dalam sebuah artikel tahun 1992, “Istri saya yang pertama. Jika saya diminta membuat pilihan antara karier dan Gauri, saya akan meninggalkan film demi Gauri," ungkap Shah Rukh Khan.

"Maksud saya, saya akan menjadi gila hanya untuknya. Dia satu-satunya yang saya miliki ... Saya suka tubuhnya. Saya terhubung dengannya," sambung SRK.