Penampakan Raline Shah di Postingan Gading Marten Disorot, Mantan Gisel Unggah Video Balapan F1

BANJARMASINPOST.CO.ID - Artis peran Gading Marten memposting video berupa balapan F1 di akun instagramnya. Namun, kemunculan Raline Shah di video unggahan mantan Gisella Anastasia itu disorot.

Ayah Gempita Nora Marten itu memposting video balapan F1 melalui akun instagramnya, baru-baru ini.

Dalam video yang diunggah Gading Marten itu, ada aktivitas balapan F1 yang sempat tertunda karena Virus Corona.

Bukan hanya soal F1, dia juga menyentil soal F2, ajang kedua kompetisi itu.

Dalam postingannya itu, dia mentag Sean Gelael, pebalap Indonesia yang berjuang di F2.

"The Race in ON

F1 and F2 are Back! Goodluck...

.

Thank you @f1 @fiaf2championship @mclaren @gelaelized @spinzbeatsinc it was awesome," tulisnya di kolom caption.

Postingan itu jadi sorotan, termasuk adanya kemunculan Raline Shah dalam video.

Raline Shah tampak ikut berwara-wiri dalam video itu.

elisabethpawestri : Wihhh...raline shah bisa dapet akses masuk di paddock