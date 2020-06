Jadwal Liga Spanyol Live Beinsports 1, Mallorca vs Barcelona dan Real Madrid vs Eibar

Jadwal Liga Spanyol kembali digelar, ada Real Mallorca vs Barcelona dan Real Madrid vs Eibar via Live Streaming Beinsports 1.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Liga Spanyol di Live Streaming Bein Sports 1 yang akan tersaji mulai Jumat (12/6/2020).

Siaran Langsung Liga Spanyol yang biasa tayang via Live Streaming Beinsports 1 kembali digelar pasca diliburkan gegara pandemi Covid-19 menyajikan laga-laga seru, di antaranya Real Mallorca vs Barcelona dan Real Madrid vs Eibar.

Link Live Streaming Real Madrid vs Eibar dan Live Streaming Real Mallorca vs Barcelona di Liga Spanyol bisa diakses via Live Streaming Bein Sports 1 di tautan berbayar di Beinsports.com dan Vidio.com premier.

• Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris, Tottenham vs MU, Man City vs Arsenal, TV Online Mola TV & TVRI

• Jadwal Coppa Italia Terbaru, Juventus vs AC Milan dan Napoli vs Inter Milan

Pada pertandingan pertama setelah dihentikan sejak awal Maret 2020 akibat pandemi Covid-19, akan ada 10 laga yang digelar pada 12-15 Juni.

Lanjutan La Liga 2019-2020 pekan ke-28 akan dibuka oleh laga derbi Sevilla vs Real Betis pada Jumat (12/6/2020) dini hari.

Sehari setelahnya, akan digelar laga Granada vs Getafe dan Valencia vs Levante pada Sabtu (13/6/2020).

Kemudian pada Minggu (14/6/2020), akan dilangsungkan tiga pertandingan yang salah satunya melibatkan sang pemuncak klasemen, Barcelona.

Ketiga laga tersebut adalah Leganes vs Real Valladolid, dan Real Mallorca vs Barcelona dan Atheltic Bilbao vs Atletico Madrid.

Pekan ke-28 La Liga akan ditutup dengan dua pertandingan yang dihelat pada Senin (15/6/2020) WIB, Real Madrid vs Eibar dan Real Sociedad vs Osasuna.