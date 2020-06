Pengorbanan Ibu Ashraf Sinclair demi Temani BCL dan Noah, Saat di Malaysia Harus Jalani Ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ibunda Ashraf Sinclair, Khadijah Sinclair akhirnya kembali ke Malaysia pasca menemani sang menantu, Bunga Citra Lestari atau BCL dan cucunya, Noah Sinclair di Jakarta.

Demi sang cucu Noah, menghabiskan waktu selama tiga bulan di rumah menantunya, penyanyi Bunga Citra Lestari, setelah Ashraf meninggal dunia.

Keberadaan Khadijah di Jakarta itu juga termasuk merayakan hari raya idul fitri bersama keluarganya yang ada di Indonesia.

Terpisah lama dari sang suami dan anak-anaknya yang ada di Malaysia, wanita pemilik akun Instagram dida_sinclair itu akhirnya mengatakan bahwa ia sudah kembali berkumpul dengan keluarganya.

Lewat unggahan Instagramnya, Khadijah membagikan foto beberapa tas dan koper yang menandakan kepulangannya ke Malaysia, Rabu (10/6/2020).

Namun, bukan berarti 'tugasnya' telah selesai.

Khadijah masih menjalani masa karantina karena baru saja bepergian.

Ia menyebut akan menyambung masa karantinanya yang tersisa 4 hari lagi di rumah.

"Alhamdulillah! Akan pulang ke rumah dan sambung kuarantin 4 hari lagi di rumah! Aamiin. What a journey for me!," ujar Khadijah.

Ia juga mengatakan hari-hari yang dilewatkan saat di Jakarta menemani BCL dan Noah adalah berkah.