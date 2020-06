Fakta Lagu Rossa 'Hati yang Kau Sakiti' yang Jadi Perbincangan di Korea, Berawal dari Iseng

tangkap layar Rossa Official

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lagu Rossa yang berjudul 'Hati yang Kau Sakiti' kini mendadak menjadi sorortan. Lagu yang digunakan sebagai soundtrack FTV di Indosiar itu kini dibuat versi Koreanya.

Menariknya, lagu Hati yang Kau Sakiti versi bahasa Korea itu langsung dinyanyikan oleh Rossa.

Video lagu Hati yang Kau Sakiti versi Korea ini telah dirilis di akun Youtube resmi Rossa sejak 26 Mei 2020 silam.

Berdasarkan deskripsi di kanal Youtubenya, awal mula dirinya menyanyikan lagu itu karena iseng saja.

* Berawal dari Iseng

Rossa menelpon seorang temannya untuk dibantu membuat musik sederhanya meski hanya menggunakan piano saja.

"Jadi ceritanya waktu itu aku telfon Ivan Alidyan untuk dibuatin musik simple pake piano aja, terus minta temen aku Vita yang ada di Seoul buat terjemahin lirik, karena takut salah, dia ngajak temennya yang orang Korea buat terjemahin" cerita Rossa di akun youtubenya.

"Rekaman vocal depan TV pake alat seadanya dibantu Novence terus di mixing mas Dandy Lasahido. Nah kemarin itu ada stock video yang gak jadi kepakai, jadilah ini," tambah ibu satu anak itu.

Siapa yang menyangka jika karyanya tersebut membuat warganet antusias.

Hingga berita ini diturunkan, lagu Hati yang Kau Sakiti versi Korea ini telah ditonton hingga lebih dari 1 juta kali oleh pengguna Youtube.

* Terinspirasi Dari Drakor Viral The World of the Married