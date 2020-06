Lagu Hati yang Kau Sakiti Jadi Perbincangan di Korea, Video Rossa Sudah Ditonton 1 Juta Kali

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Lagu berjudul Hati yang Kau Sakiti versi Korea, yang dinyanyikan Sri Rossa Roslaina Handiyani atau Rossa ternyata tidak hanya disukai di tanah air. Video lagu yang kini sudah ditonton 1 juta kali itu juga jadi perbincangan di Korea.

Jatuh hati dengan drama Korea The World of The Married, penyanyi Rossa memiliki ide mengubah lirik lagunya " Hati yang Kau Sakiti" menjadi berbahasa Korea.

Lagu dan drama hits tersebut memiliki kecocokan cerita, sehingga tak sedikit netizen yang melihat lagu Rossa cocok dijadikan soundtrack drama itu.

Sampai kemudian Rossa yang saat itu sedang menunggu episode 15 dan 16 keluar, iseng ingin mengubah lirik lagunya menjadi berbahasa Korea dan bahkan membuat video musik sekedarnya untuk diunggah di YouTube.

Siapa sangka keisengannya mengubah lirik karena menyukai drama Korea yang dibintangi Kim Hee Ae itu lantas membuat videonya dikomentari salah satu akun YouTuber Korea bernama Mas Korea Unha.

Dalam video tersebut, ia memuji pelafalan Rossa yang baik dalam berbahasa Korea dan juga sempat mengira lagu tersebut soundtrack The World of The Married.

"Lagu ini seperti untuk The World of The Married, faktanya saya tidak tahu apa yang lagu The World of The Married versi Korea karena saya tidak melihat drama Korea itu tapi saya tahu isinya, tapi lagu ini sepertinya untuk The World of The Married," ujar Unha.

Mengetahui videonya mendapatkan reaction dari orang Korea, Rossa lantas meminta maaf.

"Enggak nyangka jadi heboh, terima kasih yang sudah apresiasi keisengan ini, jujur ini kali pertama aku nyanyi lagu Korea, jadi mohon maaf kalau enggak lancar," ujar Rossa dalam akun instagramnya, Kamis (11/6/2020).

Dalam unggahan di media sosialnya, Rossa menjelaskan lagu itu dibuat karena iseng sambil menunggu episode 15 dan 16 The World of The Married.