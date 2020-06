Pesona 100 Wanita Tercantik Dunia 5 Dari Indonesia Ada Natasha Wilona - Cinta Laura

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Simak daftar 100 wanita tercantik di dunia versi TC Candler, diantaranya ada pesona 5 selebriti Tanah Air yang dinobatkan mulai dari Chelsea Islan, Natasha Wilona, Cinta Laura, Raisa dan Citra Kirana.

Simak potret pesona dan kecantikan dari Chelsea Islan, Natasha Wilona, Cinta Laura, Raisa dan Citra Kirana.

Di tahun ini, lewat akun @tccadler telah merilis nama-nama publik figur yang masuk dalam wanita tercantik atau pria tertampan di dunia, diantaranya dari Indonesia Chelsea Islan, Natasha Wilona, Cinta Laura, Raisa dan Citra Kirana.

Perlu diketahui, TC Candler memang setiap tahun menampilkan deretan artis baik pria atau wanita di seluruh penjuru dunia untuk masuk dalam daftar 'The 100 Most Beautiful/ The 100 Most Handsome Faces'.

Tak heran bila, jagat maya tengah ramai memperbincangkan sederet artis idolanya tersebut.

Ternyata dari Indonesia sendiri, ada 5 artis yang masuk dalam daftar wanita tercantik versi TC Candler ini.

Dengan begitu, lima selebriti tanah air itu disejajarkan dengan sejumlah figur publik wanita lain, yakni Jihyo, Ariana Grande, Rihanna, hingga model internasional Cara Delevingne.

Penasaran siapa saja artis wanita Indonesia tersebut?

Berikut TribunStyle.com rangkum deretan poster nominasi 'The 100 Most Beautiful Faces 2020' yang dilansir dari @tccadler, di antaranya.