Rekomendasi 5 Film Romantis, Cocok Ditonton Saat Kangen Kekasih Selama PSBB

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut ini 5 rekomendasi film romantis yang bisa ditonton selama masa karantina di rumah atau pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Namun bagi yang menonton tetap diingatkan untuk memperhatikan batasan usia yang diperbolehkan.



Dalam rangka mendukung kebijakan pemerintah, masyarakat dianjurkan untuk tetap berada dirumah dan sementara waktu dihimbau untuk tidak berkumpul atau melakukan aktifitas yang melibatkan banyak orang.

Tak dipungkiri hal tersebut akhirnya membuatmu dan si doi sulit sekali bertemu untuk beberapa saat.

Sudah mulai sulit membendung rindu? Menonton film mungkin bisa menjadi alternatif pilihan mengatasi kerinduan kamu karena tidak bisa bepergian ke luar rumah bersama sang kekasih.

Berikut ini ada 5 rekomendasi film romantis yang mungkin dapat membuatmu senyum - senyum sediri sambil mengingat si doi.

Film - film ini mungkin juga bisa loh ditonton bersama si dia lewat video call atau aplikasi zoom.

1. To All The Boys I've Loved Before

To All The Boys I've Loved Before (2018) adalah sebuah film drama percintaan remaja keluaran Netflix, film ini diadaptasi dari sebuah novel karya Jenny Han yang terbit pada tahun 2014.

To All The Boys I've Loved Before mengisahkan seorang remaja SMA bernama Lara Jean (Lana Condor) yang selalu menuliskan surat cinta untuk para laki - laki yang ia sukai .