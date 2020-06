Han So Hee. Sukses Jadi Pelakor, Han So Hee Dipinang Jadi Pemeran Utama Serial Terbaru Netflix Undercover

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kesuksesan aktris Han So Hee memerankan pelakor di drama The World of the Married (TWOTM) membuatnya ditawari jadi pemeran utama di serial terbaru Netflix berjudul Undercover.

Melansir dari soompi.com, Kamis (11/6/2020) dilaporkan bahwa Han So Hee telah ditawari untuk drama Netflix "Undercover."

Menanggapi laporan tersebut, agensinya 9ato entertainment juga telah berkomentar.

Pihak manajemen membenarkan jika Han So Hee menerima tawaran tersebut.

"Memang benar bahwa dia menerima tawaran untuk 'Undercover," kata orang dari manajemen Han So Hee.

Meski demikian, pihak manajemen dan juga sang aktris belum memberikan keputusan final.

"Undercover" adalah drama Netflix mendatang oleh sutradara Kim Jin Min, yang sebelumnya memimpin "Ekstrakurikuler."

Han So Hee menerima tawaran untuk memerankan Seo Ji Woo, seorang wanita yang bergabung dengan geng kejahatan terorganisir untuk membalas dendam setelah kematian ayahnya dan kemudian menjadi petugas polisi yang menyamar.

Sementara itu, dilansir dari kompas.com, musim pertama Drama Korea Extracurricular menceritakan seorang siswa berprestasi yang menyimpan rahasia kelam tentang kehidupannya.

Disutradarai oleh Kim Jin Min, serial drama yang dirilis tahun 2020 ini mengisahkan tentang kemelut hidup yang dihadapi seorang siswa SMA bernama Oh Ji Soo ( Kim Dong Hee).