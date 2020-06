Berawal Gadis Sampul Inilah Citra Kirana Istri Rezky Aditya Yang Cantiknya Mendunia

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut profil Citra Kirana, istri Rezky Aditya yang masuk daftar 100 wanita tercantik di dunia. Simak perjalanan karier hingga kehidupan pribadinya.

Artis Citra Kirana tengah menjadi sorotan setelah namanya masuk dalam daftar 'The 100 Most Beautiful Faces of 2020' versi TC Candler (Independent Critics).

Hal itu diketahui dalam unggahan di akun Instagram @tccandler pada (08/06/2020).

Pada unggahan itu, Citra Kirana masuk menjadi nominasi bersama beberapa seleb Indonesia yang lain yakni Raisa Andriana, Chelsea Islan, Cinta Laura dan Natasha Wilona.

"CITRA KIRANA Official Nominee for The 100 Most Beautiful / The 100 Most Handsome Faces of 2020. Congratulations!" tulis akun @tccandler.

Citra Kirana dikenal sebagai aktris yang banyak membintangi sinetron populer Tanah Air.

Dikutip dari berbagai sumber, berikut ini profil Citra Kirana selengkapnya.

Biodata

Citra Kirana memiliki nama lengkap Citra Kirana Siregar.

Ia lahir di Bogor pada 23 April 1994.