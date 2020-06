Jadwal Live Liga Inggris City vs Arsenal, Spurs vs MU, Everton vs Liverpool di Mola TV, TVRI?

Trent Alexander-Arnold mencoba mengganggu Raheem Sterling pada pertandingan Liverpool vs Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion Anfield, 10 November 2019.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung dan Live Streaming Mola Liga Inggris musim 2020/2021 sudah dirilis.

Siaran langsung Liga Inggris via Live Streaming TV Online Mola TV Kamis (18/6/2020) nanti akan langsung dipanaskan pertandingan big match di antaranya Manchester City vs Arsenal dan Tottenham Hotspurs vs Manchester United.

Meski Mola TV sudah merilis jadwal tayang Liga Inggris, namun belum ada pengumuman laga mana yang disiarkan langsung dan Live Streaming TVRI.

Laga pekan pertama setelah penundaan hampir dua bulan ini juga akan dipanaskan laga sang pemuncak Klasemen Liga Inggris Liverpool tak kalah menarik dengan langsung melakukan derby dengan Everton.

Laga Everton vs Liverpool baru akan berlangsung Senin (22/6/2020) nanti.

Sementara itu dilansir dari Bolasport, tepat sepekan sebelum Liga Inggris dimulai, ditemukan satu kasus positif baru COVID-19 di antara pemain dan staf.

Premier League merilis tes COVID-19 terkini dan hasilnya ditemukan 1 kasus positif.

Dikutip BolaSport.com dari BBC, sebanyak 1213 pemain dan staf 20 klub telah dites pada Rabu (10/6/2020).

Ini adalah tes ketujuh dari rangkaian tes yang digelar oleh pihak Premier League dalam masa persiapan dimulainya kembali Premier League.

Buat Premier League yang rencananya akan digelar 17 Juni mendatang, ini adalah kabar buruk.