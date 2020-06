Kini Genap Berusia 30 Tahun, Berikut Beberapa Lagu Sherina yang Bikin Anak 90-an Bernostalgia

Editor: Anjar Wulandari



BANJARMASINPOST.CO.ID - Sherina Munaf kini genap berusia 30 tahun. Selain dikenal sebagai aktris, Sherina juga adalah penyanyi terkenal. Berikut ini beberapa lagunya yang pernah hit di tahun 90-an.



Sebelumnya, drama musikal Petualangan Sherina yang tayang tahun 2000 silam merupakan salah satu film yang tidak akan bisa dilupakan oleh anak-anak kelahiran tahun 90-an.

Sebab memori kenangan yang diberikan film tersebut memiliki tempat yang luar biasa di hati para penonton. Namun siapa sangka pemeran utama dalam film tersebut yaitu Sherina Munaf kini telah genap berusia 30 tahun.

Sherina Munaf telah resmi memasuki usia 30 tahun pada Kamis, (11/6/2020) kemarin.

Terlihat melalui unggahan instagram storynya @sherinasinna, Sherina mengucapkan terimakasih atas ucapan - ucapan serta doa yang ia terima di hari ulang tahunnya tersebut.

"Hai guys thank you so much ya udah ucapin selamat ulang tahun maaf gak bisa jawab satu - satu tapi I will do my best terima kasih ditahun ini aku berusia 30 tahun seru banget," Ucap Sherina.

Sherina Munaf Ulang Tahun (Instagram Sherina Munaf)

Lewat instagram storynya Sherina juga mengunggah beberapa ucapan ulang tahun yang ia terima dari orang-orang terdekatnya diantaranya adalah dua penyanyi terkenal tanah air Afgan Syahreza dan Rossa.

Melaui unggahan foto yang memperlihatkan Sherina sedang merangkulnya dari belakang, Afgan mengucapkan selamat ulang tahun dengan menyertakan tulisan "masi bayi @serinasinna" dan sebuah emoji happy birthday.

Sementara Rossa mengunggah foto Sherina yang sedang menggunakan pakaian berwarna merah muda dengan menyertakan tulisan "Selamat ulan tahun untuk gadis luar biasa ini, kangen kamu Sher" ujarnya.

