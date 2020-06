LIVE STREAMING Usee TV Semifinal Coppa Italia, Juventus vs AC Milan, Napoli vs Inter Milan

Megabintang Juventus, Cristiano Ronaldo, meakukan selebrasi seusai menjebol gawang AS Roma pada perempat final Coppa Italia, Rabu (22/1/2020).

BANJARMASINPOST.CO.ID - Laga Semifinal Leg 2 Copa Italia menyajikan laga Juventus vs AC Milan dan Napoli vs Inter Milan. Dan semuanya tayang via Live Streaming Usee TV.

Siaran Langsung Semifinal Coppa Italia yang akan tersaji pada Sabtu (13/6/2020) dini hari via Live Streaming TV Online Usee TV.

Link Live Streaming Juventus vs AC Milan dan Napoli vs Inter Milan di Semifinal Coppa Italia dapat diakses di Live Streaming UseeTV di useetv.com dengan mengaktifkan minipack Indisport 2 (berbayar).

Coppa Italia atau Piala Italia digelar sebelum Liga Italia Serie A kembali bergulir.

Duel panas Juventus vs AC Milan menjadi pembukaan setelah sepak bola Italia mengalami penundaan akibat pandemi virus corona atau Covid-19.

Pertarungan babak semifinal Coppa Italia leg kedua Juventus vs AC Milan akan tersaji pada Sabtu (13/6/2020) mulai pukul 01.30 WIB.

Aksi striker andalan Juventus, Cristiano Ronaldo, tentu bakal menjadi sorotan publik.

Pasalnya, selama menjalani karantina, Ronaldo kerap menunjukkan latihannya di dalam rumah.

Bahkan saat kembali bergabung dengan skuad Juventus, sang megabintang membuat tim dokter terkejut lantaran kondisi fisiknya yang semakin prima.

Pada semifinal Coppa Italia musim ini akan berbeda dengan musim-musim sebelumnya.