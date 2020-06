Sinopsis Film Korea Soar Into The Sun di Trans 7 Malam Ini, Rain dan Shin Se Kyung Beraksi

Rain dalam film Soar Into The Sun (2012)

BANJARMASINPOST.CO.ID – Satu lagi film Korea berkualitas dan patut ditonton. Film Soar Into The Sun akan tayang Jumat (12/6/2020) pukul 21.30 WIB di K-movievaganza Trans7.

Soar Into The Sun atau juga dikenal debagai R2B: Return To Base adalam film aksi pertempuran dari Korea Selatan. Film ini disutradarai oleh Kim Dong-Won, dan ditulis oleh Lee Man-Hee.

Film yang juga dikenal sebagai R2B: Riteontu Beyiseu ini dibintangi oleh Rain, Shin Se Kyung, dan Yu Jun Sang.

Soar Into The Sun ini merupakan remake dari film Korea 1964 "Red Scarf" ("Balgan Mahura").

Aktor Rain memilih film itu sebagai karya terakhirnya sebelum memenuhi kewajiban militernya.

Film diputar di Festival Film Internasional Busan 2012 di bawah judul bahasa Inggris "Soar Into The Sun" pada Oktober 2012.

Sinopsis:

Kapten Jung Tae Yoon merupakan seorang pilot Angkata Udara Black Eagles, Korea Selatan.

Dia dipindahkan ke unit terbang tempur setelah terjadinya demonstrasi yang berbahaya.

Jung Tae Yoon dipindahkan ke Fighter Wing ke-21 sebagai pilot F-15K

Pada hari pertama pemindahannya ke F15 K, dia bertemu Mayor Lee Cheol Hee.