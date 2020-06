BERLANGSUNG Link TVRI! Live Streaming Juventus vs AC Milan Semifinal Coppa Italia, TV Online UseeTV

Link Live Streaming Juventus vs AC Milan di Leg 2 Semifinal Coppa Italia 2020 Tersaji via Live Streaming TVRI & Live Streaming Usee TV dan saat lagi sedang berlangsung.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sedang Berlangsung Siaran Langsung TVRI laga Juventus vs AC Milan ( Juve vs Milan ) via Live Streaming UseeTV dalam ajang Semifinal Coppa Italia akan tersaji pada Sabtu (13/6/2020) dini hari.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari Instagram Live Streaming TV Online www.useetv.com, Siaran Langsung Live Streaming Juventus vs AC Milan di Live Streaming Usee TV dan Live Streaming TVRI akan dimulai pada pukul 01.30 WIB.c

Selain itu tayang via Siaran Langsung TVRI, laga Juventus vs AC Milan ( Juve vs Milan ) di Semifinal Coppa Italia bisa diakses via link Live Streaming UseeTV di Live Streaming TV Online www.useetv.com dengan mengaktifkan minipack Indisport 2 (berbayar).

• SESAAT LAGI Live TVRI! Live Streaming Juventus vs AC Milan Semifinal Coppa Italia, TV Online Usee TV

• LIVE Streaming TV Online Valencia vs Levante di Liga Spanyol, Link Streaming Beinsports 1

Pertemuan pertama babak semifinal Coppa Italia antara AC Milan dan Juventus berakhir seri 1-1.

AC Milan sempat memimpin lewat gol Ante Rebic.

Namun di waktu injury time Cristiano Ronaldo mendapat kesempatan penalty dan menyelesaikannya dengan baik untuk mengakhiri laga dengan hasil seri.

Kali ini, Juventus akan sangat berharap bisa melaju ke final untuk kemudian meraih gelar juara Coppa Italia.

Musim lalu mereka gagal dan tahun ini Juventus pastinya ingin kembali mengangkat trofi Coppa Italia, dikutip Tribun Jogja dari laman squawka.com.

Sementara, AC Milan sudah pasti juga merindukan gelar juara Coppa Italia.