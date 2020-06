10 Ribu Peserta Ikut Seminar Online yang Digelar Komunitas MIB

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Tetap produktif di masa pandemi Covid-19 dimanfaatkan Komunitas Muda Intelektual Banua (MIB) Kalimantan Selatan ( Kalsel ) yang bergerak di bidang literasi dengan mengadakan Seminar Nasional Online Kepenulisan dengan tema Rahasia Menulis Karya Tulis Ilmiah: Teknik Menulis KTI yang Baik dan Benar via WhatsApp, Sabtu (13/6/2020).

Total peserta yang mendaftar berjumlah 23.000, namun kouta peserta yang diterima hanya 10.006 orang yang tersebar di 41 grup WhatsApp. Seminar online ini sekaligus lanjutan topik dari seminar sebelumnya yang pesertanya berjumlah 3.541 orang.

Para peserta seminar ada yang berstatus pelajar, mahasiswa, ASN kedinasan, hingga dosen dan umum yang memerlukan informasi terkait dunia kepenulisan karya tulis ilmiah.

Pemateri seminar online kali ini diisi oleh Sanhaji dari Pondok Inspirasi, mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB University) yang memiliki segudang prestasi, di antaranya Best Oral Presentation on Asia Pacific Agriculture Student Summit di Taiwan dan Best Presentation Award on the 26th TRI-U International Seminar and Symposium di China serta puluhan prestasi lain dibidang karya tulis ilmiah.

Sanhaji pun memberi tanggapan terkait antusias besar peserta yang mendaftar untuk mengikuti Seminar Online bersama MIB ini.

"Alhamdulillah sangat luar biasa kegiatan seminar online penulisan ilmiah kali ini. Baru kali ini saya menjadi pembicara dengan jumlah peserta sekitar 10.000 peserta. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia Muda Intelektual Banua yang sudah membuat acara ini dengan luar biasa, acaranya berjalan lancar dan tertata rapi," ujarnya.

• Di Program B-Talk, PLN Kalselteng Jawab Keluhan Tagihan Listrik Kos Mahal

• BAZNAS Kalsel Kerjasama dengan CF Variasi, Donasi Pelanggan untuk Kemanusian

• Tahapan Pemilihan Dimulai Lagi, Begini Tindak Lanjut Golkar Kalsel

• VIDEO Sekda Provinsi Kalsel Lepas 11 Pasien Sembuh Covid-19

• Sambut New Normal, Dispora Kalsel Siapkan Protokol Keolahragaan

• Proses Penegakan Hukum di Kalsel saat Pandemi Corona, Tersangka Langsung Disemprot Disinfektan

Dia pun bersedia untuk terus membagikan ilmu tentang penulisan ilmiah dalam level nasional maupun internasional.

"Semoga ilmu yang sudah saya sharing bermanfaat dan berkah. Semoga komunitas muda intelektual banua terus berkembang dan senantiasa memberikan kebermanfaatan bagi umat, serta jangan lupa untuk dukung Komunitas Pojok Ilmiah untuk terus membagikan ilmu penulisan ilmiah" katanya.

Senada hal tersebut, Eka Dahliani yang berkesempatan menjadi moderator pada seminar ini turut menambahkan kalau bangga dengan antusias para peserta seminar online dengan banyak pertanyaan yang masuk.