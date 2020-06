LIVE Streaming TV Online Mallorca vs Barcelona di Liga Spanyol, Cek Link Beinsports 1 dan Vidio.com

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung Live Streaming Valencia vs LevanteMallorca vs Barcelona via Live Streaming Bein Sports 1 dan Live Streaming Vidio.com, Minggu (14/6/2020) dini hari atau malam ini.

Barcelona terus mengejar 3 poin untuk menjauhi Real Madrid di posisi kedua dengan hanya selisih 2 poin hingga pekan 27.

Megabintang Barcelona, Lionel Messi, mengaku tak sabar ingin segera bertanding lagi.

Seiring dengan kembalinya Liga Spanyol, Lionel Messi pun mengungkapkan betapa dia sangat menantikan untuk berkompetisi lagi.

Messi ingin menyebarkan kebahagiaan lewat aksinya di lapangan. Peraih enam kali Ballon d'Or itu bahkan menyebut kembalinya sepak bola sebagai sebuah hadiah setelah menjalani masa-masa sulit.

"Setelah beberapa bulan tidak bertanding membuat saya merasakan hal yang sama dengan pemain lainnya," ucap Lionel Messi dikutip Goal.

"Saya hanya ingin bermain lagi. Bisa bertanding lagi adalah sebuah hadiah. Apalagi jika bisa didukung banyak orang dan bisa bertanding lagi untuk menginspirasi orang lain."