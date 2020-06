Pasokan Terbatas, Harga Telur di Pasar Tradisional Banjarmasin Merangkak Naik

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Memasuki pertengahan Juni 2020, harga telur di sejumlah pasar tradisional mulai naik dan diprediksi akan terus naik bergantung pada pasokan telur dari peternak.

Dalam sepekan harga telur terus merangkak naik.

Sebagaimana diungkapkan salah satu pedagang sembako di Pasar Sentral Antasari, Husni Alqadri owner Toko Adi N Talu, sudah sepekan ini seluruh jenis telur mengalami kenaikan harga akibat pasokannya yang terbatas.

"Saat ini ada kenaikan lagi menjadi Rp 23.000 per kilogram jenis telur ayam ras naik Rp 1.000 dari harga sebelumnya Rp22.000 per kilogram untuk harga partai dan harga ecer Rp 24.000 per kilogram. Padahal sebelumnya hanya mencapai Rp 18.000-19.000 per kilogram," urainya kepada Banjarmasinpost.co.id, Minggu (14/6/2020).

Harga telur itik bervariasi, telur itik Jawa ukuran kecil Rp 2.200 per butir, yang besar seharga Rp 2.500.

Untuk telur itik Banjar mulai Rp 2.400-2.600 sesuai ukuran.

Sedangkan telur ayam kampung naik seharga Rp 2.200 per biji dari harga sebelumnya 1.800 per biji, serta telur puyuh dari Rp 300 perbiji menjadi Rp 400 perbiji.

Dalam sehari, di Toko Adi N Talu laku terjual kurang lebih 330 kilogram per hari.

Pembeli tidak hanya dari pelanggan, namun juga konsumen umum yang kerap berbelanja di Pasar Sentra Antasari.