VIDEO Jadwal Liga Inggris, Ada Man City vs Arsenal & Everton vs Liverpool, The Reds

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Siaran Langsung Liga Inggris di TVRI & Mola TV mulai berlangsung Kamis (18/6/2020).

Liga Inggris pekan ini dipanaskan pertandingan big match di antaranya Jadwal Manchester City vs Arsenal dan Tottenham vs Man United (Totteham vs MU).

Di Liga Inggris juga terdapat laga-laga lainnya, yaitu tim Chelsea, Liverpool, Leicester City dan lain-lain.

Bergulirnya Liga Inggris setelah sempat diliburkan akibat pandemi Covid-19 menjadi kabar gembira bagi Liverpool dan fansnya.

Tim berjuluk The Reds tersebut memiliki peluang besar untuk juara.

Jordan Henderson dkk pun hanya membutuhkan dua kemenangan lagi untuk mengunci gelar juara Liga Inggris musim ini.

Pasukan Juergen Klopp yang telah memainkan 29 pertandingan berhasil mengoleksi 82 poin.

Mereka unggul 25 angka atas Manchester City yang berada di peringkat kedua dan baru memainkan 28 laga. (Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)