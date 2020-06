Wajah Putri Anjasmara Di Foto Kelulusan SMA Curi Perhatian, Ini Potret Dian Nitami Muda

Editor : Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Keluarga Anjasmara dan Dian Nitami tengah diselimuti kabar bahagia.

Putri sulung Anjasmara dan Dian Nitami baru saja merayakan lulus SMA.

Ya, Sasikirana Zahrani Asmara gadis kelahiran tahun 2003 ini telah lulus dari sekolahnya, Mentari International School Jakarta.

Sebelum melakukan pemotretan kelulusan, Sasikirana menjalani wisuda online di rumah.

Dian Nitami dan Anjasmara kompak membagikan prosesi wisuda yang dijalani putri sulung mereka itu.

"Congratulation my pretty girl..

(Selamat gadis cantikku)

i have no words to describe how proud i am..

(aku tak tahu harus bilang apa untuk mengungkapkan betapa bangganya aku)

how happy i am ..