ULM Masih Pantau Perkembangan Covid-19, Perkuliahan Kombinasi Tatap Muka dan Daring

Editor: Syaiful Akhyar

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Penetapan awal tahun ajaran baru dengan pembelajaran tatap muka diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, di wilayah dengan status zona hijau.

Untuk di wilayah provinsi Kalimantan Selatan khususnya kota Banjarmasin masih belum bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka disebabkan masih berada di zona merah, Rabu (17/6/2020).

Begitu juga dengan perkuliahan di perguruan tinggi di kota Banjarmasin belum bisa tatap muka dan tetap melaksanakan perkuliahan jarak jauh.

Wakil Rektor IV bid. Perencanaan, Kerjasama dan Humas ULM dan Ketua Pelaksana PPID ULM Prof Yudi Firmanul Arifin, mengatakan Universitas Lambung Mangkurat (ULM) masih memantau perkembangan Covid-19, jika memungkinkan akan dilakukan perkuliahan daring dan tatap muka.

"Mengenai perkuliahan semester ganjil tersebut ULM masih melihat perkembangan kondisi Covid-19, jika sudah hijau kemungkinan kami melakukan blended learning kombinasi antara daring dan tatap muka," ucapnya kepada Banjarmasinpost.co.id.

Ia menambahkan jika kondisi masih belum membaik atau masih zona merah pihaknya tetap melaksanakan perkuliahan jarak jauh atau perkuliahan online.

Terkait harapan adanya perkuliahan tatap muka dikemudian hari, ia mengatakan sudah pasti harus ada, dengan catatan wilayah kalsel khususnya kota Banjarmasin sudah masuk zona hijau sehinga memungkinkan melakukan perkuliahan tatap muka.

"Harus ada kuliah tatap muka seperti semula, jika kita sudah masuk pada zona hijau. Fakultas-fakultas yang termasuk ilmu eksakta juga harus melakukan praktek mata kuliah dan juga praktek lapang, tentunya praktek-praktek ini harus dilakukan secara langsung atau tatap muka. Jadi tatap muka tetap dilakukan jika Kalsel benar-benar masuk zona hijau," ujarnya.

Hingga kini dosen dan tenaga pendidik ULM masih melakukan work from home (WFH) dan work from office (WFO) yakni tiga hari melaksanakan WFO dan dua hari WFH per minggu.