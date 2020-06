Intip 3 Foto Mesra Tara Basro Dan Daniel Adnan, Dikabarkan Menikah Ini Sosok Sang Aktor

Editor: Nia Kurniawan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Ramai kabar Tara Basro yang baru-baru ini mengunggah foto dua tangan dengan cicin yang melekat dijari keduanya, pada akun instagram @tarabasro.

Lengkap dengan keterangan pada foto itu memantik reaksi dan rasa penasaran warganet, lantaran diduga sebagai tangan Tara Basro dan Sosok Daniel Adnan yang juga mengunggah foto yang sama diakun instagram miliknya secara bersamaan.

"Semesta menyatukan'" tulis Tara dilengkapi dengan sebuah emoticon hati.

Sementara pada unggahan foto miliknya, Daniel Andanan @danieladnan juga menuliskan hal yang sama.

Sontak unggahan keduanya tersebut membuat heboh warganet dan mendapatkan respon ucapan selamat dari beberapa selebritis tanah air diantaranya Vidi Aldiano, Asmara Abigail, dan Eva celia.

"Tara breaks the internet again," tulis Vidi.

"Yaaasss break the internet!!! I can't even ujar Asmara.

"Congrats you two," Tulis Eva.

Ramai kabar Tara Basro menikah dengan Daniel Adnan (Instagram)

Berperawakan tinggi dengan rambut gondrong, Daniel Adnan merupakan seorang pria kelahiran Praha, Ceko 9 April 1992 silam dan kini berusia 28 tahun.

Ibunya merupakan seorang wanita berdarah Ceko sementara sang ayah adalah warga Pekalongan, Jawa Tengah.