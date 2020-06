Jadwal Lengkap Liga Champions 7 Agustus 2020, Nasib Juventus dan Real Madrid Terancam

Editor : Didik Trio Marsidi

BANJARMASINPOST.CO.ID - Federasi Sepak Bola Eropa atau UEFA secara resmi telah mengeluarkan keputusan penting terkait kompetisi Liga Champions musim 2019/2020.

UEFA telah memastikan kompetisi Liga Champions musim ini akan kembali dilanjutkan mulai tanggal 7 Agustus 2020.

Dalam rilisnya melalui laman resmi UEFA, ada beberapa perubahan aturan terkait keberjalanan Liga Champions musim ini.

Misalnya, laga perempat final hingga final akan dimainkan dengan sistem gugur.

Laga final Liga Champions musim ini juga rencananya akan dihelat di markas Sporting Lisbon pada 23 Agustus mendatang.

Ajang Liga Champions musim ini telah ditunda sejak tanggal 11 Maret karena pandemi Covid-19.

Untuk beberapa pertandingan leg kedua, seperti Juventus vs Lyon (0-1), Manchester City vs Real Madrid (2-1), Bayern vs Chelsea (3-0), Barcelona vs Napoli (1-1), masih akan didiskusikan mengenai lokasi laga tersebut.

Kemungkinan besar, pertandingan akan digelar di tempat netral dan tentu saja, tuan rumah akan kehilangan keuntungan berlaga di hadapan supporter.

Kecuali Bayern Munchen yang menang telak 3-0 atas Chelsea di leg pertama, Real Madrid, Juventus dan Barcelona masih belum aman.

Pasalnya, tiga tim tersebut butuh kemenangan di leg kedua yang akan digelar di tempat netral.