Buka-bukaan Reino Barack Mulai Cekoki Syahrini dengan Animasi Jepang, Senang Ditemani Main Game

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kemesraan makin sering dipamerkan pasangan artis Syahrini dan suaminya Reino Barack. Terlebih saat Syahrini sedang diterpa sejumlah gosip miring saat ini, pasangan ini tampak tetap kompak dan selalu penuh kasih.

Seperti dalam video terbaru di instastory yang diunggah ulang oleh official_syrb, Syahrini menunjukkan saat dirinya mengganggu Reino Barack yang sedang asyik bermain game dengan duduk di pangkuannya sambil terus mencium pipi sang suami.

Video itu pun ramai dikomentari warganet.

Sementara itu, suami penyanyi Syahrini, Reino Barack, mengatakan, istrinya memang tidak melarangnya untuk membeli video game keluaran terbaru.

Justru, Syahrini kerap kali menonton dan menemaninya saat bermain video game.

• SABTU Jam 10, Lagu Bapak Ciptaan Mendiang Didi Kempot Dirilis, Betrand Peto Gandeng Saka dan Sieka

• Pose Nikita Willy Saat Olahraga Bareng Mantan, Akui Sudah Putus dari Indra Priawan

"Enggak sih (marah beli video game), enggak ada resistance sama sekali. Terkadang istri saya suka nonton kalau saya main game," ujar Reino Barack saat siaran langsung Instagram bersama @medcomid, Jumat (19/6/2020).

Di sisi lain, Reino sangat senang lantaran video game yang ditunggu-tunggu akhirnya rilis, yakni The Last of Us Part 2.

"Kebetulan hari ini tanggal 19 ada game rilis terbaru, mungkin kalau gamer pasti semua tahu namanya The Last of Us Part 2," kata Reino.

Reino pun mengungkapkan alasan mengapa game tersebut sangat ditunggu-tunggu para penikmatnya.