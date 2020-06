Kalahkan IU, Girlband Korea TWICE Boyong Piala untuk 'More n More' dari Music Bank

TWICE bawa pulang piala ke-7 untuk lagu More & More

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prestasi membanggakan kembali diraih TWICE, girlband asuhan JYP Entertainment.

Grup yang digawangi 9 orang cewek cantik ini meraih penghargaan untuk lagu baru, More & More.

Kali ini piala kemenangan mereka diperoleh dari Music Bank yang tayang pada Jumat (19/06/2020).

Melansir dari Soompi, dalam acara musik yang tayang di kanal KBS itu, TWICE berhasil memperoleh skor 4.791 poin.

Sementara, IU harus puas dengan skor 4.280 poin untuk lagu Eight hasil kolaborasinya bareng Suga BTS.

Ini merupakan piala kemenangan ke-7 bagi TWICE sejak comeback dengan mini album bertajuk More & More pada 1 Juni 2020 lalu.

Bocorkan Persiapan Album Baru, TWICE Umumkan Bakal Comeback pada Juni 2020! (instagram @twicetagram)

Dalam mini album kesembilannya, TWICE menyuguhkan 7 lagu.

Yakni MORE & MORE, OXYGEN, FIREWORK, MAKE ME GO, SHADOW, DON'T CALL ME AGAIN, dan SWEET SUMMER DAY.

Untuk title track More & More sendiri juga dibuat versi video klipnya yang sudah dirilis pada hari yang sama.



Berdasarkan pantauan, hingga Jumat (19/06/2020) video klip More & More telah ditonton lebih dari 100 juta penonton.