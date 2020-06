LIVE Video Streaming Mola TV Bayern Muenchen vs Freiburg, Pesta Juara Bundesliga

BANJARMASINPOST.CO.ID - Inilah head to head dan prediksi laga Bayern Muenchen vs Freiburg yang tersaji di Jadwal Liga Inggris pekan ini. Live Streaming Muenchen vs Freiburg tayang via Live Streaming TV Online www.mola.tv.

Live Streaming Mola TV menyajikan Siaran Langsung Muenchen vs Freiburg di ajang Liga Inggris 2019/2020, Sabtu (20/6/2020) pukul 20.30 WIB.

Link Live Streaming Bayern Muenchen vs Freiburg dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, dan Aplikasi Mola TV, tidak bisa melalui website TV Online Mola TV www.mola.tv.

Muenchen dijadwalkan memulai kembali kompetisi Liga Jerman dengan menghadapi Freiburg.

Sebelumnya Bayern Muenchen memastikan juara Liga Jerman. Dua pilar Bayern Muenchen, Thomas Mueller dan David Alaba, menyamai rekor trofi milik Franck Ribery setelah mengantar Die Roten menjuarai Bundesliga musim 2019-2020.

Bertanding di Stadion Weserstadion, Die Roten sukses meraih kemenangan lewat gol semata wayang Robert Lewandowski di menit ke-43.

Dengan hasil tersebut, Bayern Muenchen sukses menyegel gelar juara Bundesliga musim 2019-2020.

Skuad Hansi Flick berhasil mengoleksi 76 poin di puncak klasemen Bundesliga.

Muenchen unggul 10 poin atas Borussia Dortmund yang berada di peringkat kedua.

Dortmund yang masih memiliki tiga pertandingan sisa di Bundesliga, sudah tidak bisa memiliki harapan lagi untuk mengejar torehan poin Muenchen.