Tempatnya Oke Banget, Hello Coffe Datangkan Kopi dari Luar hingga Jerman

Keistimewaan lain yang dimiliki Hello Coffe adalah acap kali mendatangkan beans dari luar daerah maupun luar negeri.

Editor : Hari Widodo

BANJARMASIN.CO.ID, BANJARMASIN - Mengusung tema modern industrial, Hello Coffee memiliki konsep berbeda dari Coffee Shop lain di Banjarmasin.

Desain interiornya yang minimalis dan lebih mengedepankan konsep outdoor, memberikan kesan modern dan nyaman bagi pengunjung.

Keistimewaan lain yang dimiliki Hello Coffe adalah acap kali mendatangkan beans dari luar daerah maupun luar negeri.

Willy (25) pemilik Hello Coffee mengatakan bahwa selain berasal dari bermacam-macam daerah di Indonesia, ia juga mendatangkan beans dari luar negeri yaitu Jerman.

• Instagramable, Hello Coffee Jadi Pilihan Ngopi Keren di Banjarmasin

• Hello Coffee Kembali Buka, Begini Instruksi Wajib Bagi Pelanggan yang Ingin Nongkrong

• Kopi Susu Botolan Bikin Pelanggan Bisa Menikmati di Rumah, tapi Lebih Menyukai ini

"Beans yang didapat berasal dari macam-macam daerah dan dari luar negeri yaitu Jerman," ujarnya.

Menu andalan yang disuguhkan Hello Coffee merupakan menu-menu adalan berbasis espresso (espresso base) yaitu cappucino, latte, mocha, piccolo, dll.

Hello Coffee yang beralamat di Jalan Batu Piring No 27 ini juga memiliki menu kopi susu khas bernama Kopi Disini yang bercita rasa manis dan krimi.

• FAKTA 6 Gelas Kopi Pemicu Bentrok Pemuda Pancasila dan Perguran Silat di Bekasi, 4 Motor Dibakar

Sebelum pandemi Hello Coffee biasanya berhasil menjual kopi sekira 100 gelas per hari dengan omzet sebesar Rp 2 juta hingga Rp 3 jutaper hari, sempat sepi saat wabah COVID19 di Banjamasin kin setelah dibuka Hello Coffe kembali mulai dipenuhi pelanggan bahkan cendrung lebih ramai dari sebelumnya.

Pengunjung Hello Coffee datang dari berbagai kalangan. Mayoritas adalah anak muda dan pekerja kantoran.

(Banjarmasinpost.co.id/Danti Ayu)