Jelang Comeback, Makeup Artist Jennie BLACKPINK Justru Dituding Menjiplak

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jelang comeback BLACKPINK pada 26 Juni 2020, isu tak sedang menghampiri. Seorang make up artist bernama Nushafarin menuding YG Entertainment dan Maeng, makeup artist YG Entertainment, melakukan plagiarisme terhadap salah satu karyanya.

Dalam akun instagramnya, Nushafarin yang memiliki akun @nush.mu itu mengunggah foto rias wajahnya dengan detail yang sangat mirip pada teaser Jennie untuk comeback nanti.

Para BLINK, sebutan fans BLACKPINK pun geger.

Untuk membuktikan tudingannya, Nushafarin pun menunjukkan foto riasannya yang telah diunggah pada bulan Februari 2020. Sementara itu foto teaser BLACKPINK untuk "How You Like This" baru muncul pada Juni 2020.

Jennie BLACKPINK (kiri) mengenakan riasan mata yang mirip dengan karya makeup artis Nushafari (kanan). (Allkpop)

Nushafarin mengatakan dia sudah mencoba menyelesaikannya dengan YG Entertainment tetapi tidak berhasil.

"Saya awalnya ingin berterima kasih kepada mereka yang telah mendukung dan baik melalui ini semua. Termasuk BLINK," ujarnya.

Nushafarin juga mengatakan riasan tersebut terinspirasi pedang, bukan api seperti yang disangka orang.

"(Riasan itu) unik karena penempatannya, di bawah mata, hanya pada satu mata, dengan kibasan unik di bagian dalam dan sudut luar," ujarnya lagi.

Menurut Nushafarin, riasannya ditiru mentah-mentah. Sama sekali tidak ada yang diubah, bahkan shading di sekitar liner juga ditiru.