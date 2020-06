Keanehan Pengasuh Arsy-Arsya Sikapi Kelakuan Ashanty Saat Ucapkan Ultah ke Lee Min Ho

BANJARMASINPOST.CO.ID - Rasa kaget dan heran ditunjukkan Azriel Hermansyah dan pengasuh Arsy-Arsya, Suteng saat Ashanty ucapkan ulang tahun ke Lee Min Ho

Aktor tampan dari Korea, Lee Min Ho diketahui tengah berulang tahun ke-33 pada hari ini, Senin (22/6/2020).

Pemeran Lee Gon dalam serial drama The King: Eternal Monarch itu pun tak luput mendapat ucapan selamat dan doa dari penggemarnya di seluruh dunia.

Salah satunya artis peran Ashanty yang juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk mantan pacar Suzy, lewat unggahan media sosialnya.

Menariknya dari postingan tersebut, Azriel Hermansyah dan Suteng justru dibuat kaget karena ulah Ashanty.

Hal itu diketahui dari laman Instagram pribadi @ashanty_ash yang diunggah pada Minggu malam, (21/6/2020).

Sembari mengunggah potret Lee Min Ho, istri Anang Hermansyah ini juga mendoakan supaya semua mimpi sang aktor bisa terwujud.

"Happy bday oppa @actorleeminho.. (cancer boy),

May all ur dreams come true," tulis Ashanty dalam unggahan Instagram-nya.

Melihat postingan ini, Azriel Hermansyah dan pengasuh Arsy-Arsya pun merasa kaget dibuatnya.