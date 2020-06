LINK Live Streaming RCTI Plus, Lecce vs AC Milan Liga Italia Malam Ini, Cek TV Online Bein Sports

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal siaran langsung Liga Italia malam ini diwarnai laga Lecce vs AC Milan di Liga Italia Selasa (23/2/2020) melalui Live Streaming RCTI.

Live Streaming RCTI Plus Lecce vs AC Milan di ajang Liga Italia 2019/2020 akan dimulai pada jam 00.15 WIB, seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram RCTI Plus Official.

Link Live Streaming Lecce vs AC Milan di Liga Italia dini hari ini dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online RCTI +, Beinsports 2 dan laman Video Streaming vidio.com Premier (berbayar).

Laga melawan Lecce malam ini menjadi krusial bagi AC Milan yang berhasrat mengakhiri musim 2019-2020 dengan finis di zona Liga Europa.

Finis di peringkat kelima atau keenam klasemen Liga Italia adalah syarat yang harus AC Milan penuhi untuk tampil pada ajang tersebut.

Misi itu tentu bukan hal mudah bagi skuad asuhan Stefano Pioli. Pasalnya, saat ini AC Milan masih tertahan di peringkat kesembilan klasemen dengan koleksi 36 poin.

Mereka tertinggal tiga angka dari Napoli yang menempati peringkat keenam klasemen atau zona Kualifikasi Liga Europa dengan raihan 39 poin.

Terlebih, dari 12 laga yang tersisa, AC Milan akan menghadapi sejumlah lawan berat.

Beberapa lawan tangguh yang masih harus dihadapi AC Milan adalah AS Roma, Juventus dan Lazio.

Ketiga tim tersebut saat ini sedang menduduki lima besar klasemen Liga Italia.

Pemain AC Milan Zlatan Ibrahimovic (kanan) dan Rafael Leao mengakui publik pada pertandingan Serie A Italia AC Milan vs Sampdoria pada 6 Januari 2020 di Stadion San Siro di Milan. (AFP/MIGUEL MEDINA)

Kendati demikian, sang pelatih, Stefano Pioli, mengaku tetap optimistis dalam menatap 12 laga sisa musim ini.