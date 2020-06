Bos Djarum, Budi & Michael Hartono Jadi Orang Terkaya di Indonesia, Total Harta Rp 376,2 triliun

EDITOR : Rahmadhani

BANJARMASINPOST.CO.ID - Bos Grup Djarum, Budi Hartono dan Michael Hartono masih bertahan jadi orang paling kaya di Indonesia versi Bloomberg Billionaires Index yang dirilis Bulan Juni 2020.

Bloomberg Billionaires Index merilis daftar 500 orang paling kaya di dunia, dimana ada lima nama konglomerat Indonesia yang tercantum.

Nama-nama yang masuk daftar 500 orang terkaya di duni itu sendiri sebagian besar merupakan langganan masuk jajaran orang terkaya sedunia di banyak versi.

Dari Indonesia, yang paling tinggi peringkatnya dalam daftar oang terkaya di dunia adalah pemilik Grup Djarum, yakni Budi Hartono dan Michael Hartono.

Berdasasrkan data Bloomberg Billionaire Index per tanggal 23 Juni 2020, kekayaan Budi Hartono mencapai US$ 13,7 miliar atau setara Rp 194,5 triliun (kurs Rp 14.200 per dollar AS).

Sedangkan saudaranya yakni Michael Hartono punya kekayaan sebesar US$ 12,8 miliar atau sekitar Rp 181,7 triliun.

Atau jika ditotal, kekayaan Budi Hartono dan Michael Hartono mencapai Rp 376,2 triliun

Untuk peringkat orang terkaya di dunia, Budi Hartono berada di posisi 104, adapun Michael Hartono di posisi 119.

Berikutnya adalah Tan Siok Tjen yang merupakan isteri dari mendiang pendiri Gudang Garam, Surya Wonowidjojo.

Berdasarkan hitungan indeks milyuner Bloomberg, Tan Siok Tjen mempunyai kekayaan senilai US$ 6,85 miliar atau sekitar Rp 96,8 triliun. Pemilik salah satu perusahaan rokok terbesar ini menduduki posisi ke 256.

Selanjutnya adalah pemilik Grup Barito Prajogo Pangestu yang menduduki posisi ke 277 sebagai orang terkaya sejagat. Kekayaan dari pemilik PT Barito Pacific Tbk (BRPT) ini adalah sebesar US$ 6,52 miliar yang setara dengan Rp 92,58 triliun.

Adapun konglomerat Indonesia kelima yang masuk daftar adalah Sri Prakash Lohia, pemilik Indorama. Prakash menduduki posisi ke 311 di daftar tersebut dengan kekayaan sebesar US$ 6,02 miliar atau sekitar Rp 85,48 triliun.

