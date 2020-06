Pesan Prilly Latuconsina Untuk Calon Suami, Ingin Nikah di Usia 30 Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID, - Prilly Latuconsina sudah merencanakan bakal melepas masa lajang di usia 30 tahun.

Namun, dari sekarang Prilly Latuconsina menyampaikan pesan kepada calon suaminya kelak.

Pesan itu ia wawancaranya dengan Calvin Jeremy dalam vlog di channel Youtube Calvin Jeremy, seperti dikutip, Selasa (23/6/2020).

"Untuk calon suamiku, aku adalah wanita yang sederhana sebenarnya ya," ujar Prilly Latuconsina.

Prilly Latuconsina sendiri Kelak ingin memiliki suami yang bisa bekerja keras dan mau berjuang bersama-sama.

Tidak hanya itu, Prilly juga berharap suaminya kelak juga bisa mencintai dirinya dengan setulus hati.

"Terus aku mau berjuang sama-sama kamu, yang penting kamu work hard dan kita punya love language yang sama. I’ll love you for the rest of my life," ujar Prilly Latuconsina.

Prilly Latuconsina sempat menjalin hubungan asmara dengan Maxime Bouttier. Namun kisah asmaranya harus kandas ditengah jalan.

Prilly Latuconsina bermain di Get Married’ series. ((KOMPAS.com/IRA GITA NATALIA))

Nama Prilly juga kerap disandingkan dengan rekannya di serial sinetron Ganteng-ganteng Serigala, Aliando Syarief.

Namun Prilly menolak mentah-mentah bahwa keduanya menjalin asmara. Karena menurut dirinya dan Aliando adalah sahabat. (*)

