Prediksi Skor Barcelona vs Athletic Bilbao Jelang Live Streaming Beinsports 1 di Liga Spanyol

Live Streaming Barcelona vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol bisa diakses via Live Streaming Bein Sports malam ini

BANJARMASINPOST.CO.ID - Prediksi Siaran Langsung dan Live Streaming Bein Sports 1 Barcelona vs Athletic Bilbao ( Barcelona vs Bilbao ) di La Liga Spanyol malam ini yang akan tersaji pada Rabu (24/6/2020).

Live Streaming Barcelona vs Athletic Bilbao di La Liga Spanyol via Live Streaming Bein Sports akan dihelat mulai pukul 02.55 WIB.

Prediksi Barcelona vs Athletic Bilbao ( Barcelona vs Bilbao ) tersaji via Live Streaming Bein Sports 1 ada di bagian berita.

• Jadwal Timnas U-19 Indonesia di Piala Asia U-19 2020, Satu Grup dengan Iran, Kamboja dan Uzbekistan

Barcelona wajib menang untuk kembali menjauh atas Real Madrid di Klasemen Liga Spanyol sementara.

Namun Barcelona menerima kabar buruk di tengah persaingan mereka dengan Real Madrid dalam perebutan gelar juara Liga Spanyol 2019-2020.

Gelandang andalan Barcelona, Frenkie de Jong, dipastikan mengalami cedera otot soleus.

Sebelumnya, Frenkie de Jong dikabarkan absen saat Barcelona bermain imbang 0-0 melawan Sevilla, Sabtu (20/6/2020) dini hari WIB.

Kabar cedera De Jong disampaikan secara langsung oleh pihak Blaugrana dalam sebuah pernyataan.

"Tindak lanjut klinis pada Frenkie de Jong telah menemukan cedera di telapak kaki kanannya," demikian bunyi pernyataan Barcelona seperti dilansir dari Sportskeeda oleh BolaSport.com.