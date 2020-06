True Beauty Jadi Proyek Baru Moon Ga Young dan Cha Eun Woo ASTRO

BANJARMASINPOST.CO.ID -Satu lagi drama Korea yang dibintangi aktor tampan Cha Eun Woo segera diproduksi. Cha Eun Woo dikabarkan akan adu akting dengan aktris Moon Ga Young dalam drama adaptasi Webtoon, True Beauty.

Agensi Moon Ga Young, KeyEast Entertainment, pun memberikan penjelasan terkait kabar tersebut.

"Moon Ga Young menerima tawaran untuk membintangi drama baru tvN 'True Beauty' dan secara positif mempertimbangkan tawarannya," kata agensi seperti dilansir dari Soompi, Selasa (23/6/2020).

True Beauty merupakan cerita tentang seorang wanita muda bernama Im Joo Kyung yang tidak ingin terlihat tanpa menggunakan make up.

Wanita itu juga pernah jatuh cinta dengan seorang pria yang mengetahui seperti apa wajah aslinya tanpa make up.

Jika menerima peran tersebut, Moon Ga Young akan dipasangkan dengan Cha Eun Woo, member boyband ASTRO, yang dikabarkan menjadi pemeran prianya bernama Lee Su Ho.

True Beauty akan disutradarai Kim Sang Hyun yang juga pernah menyutradarai The King Loves dan Extraordinary You.

Selain itu drama ini juga akan ditulis Lee Si Eun dari serial Rude Miss Young Ae.

Moon Ga Young dan CHa Eun Woo

Cha Eun Woo sebelumnya telah terlibat dalam sejumlah judul drama seperti Rookie Historian Goo Hae-ryung (2019), My ID is Gangnam Beauty (2018), Hit the Top (2017) dan Sweet Revenge (2017 – 2018).

Sedangkan Moon Ga Young antara lain terlibat di program TV Tempted (2018), Find Me in Your Memory (2020), EXO Next Door (2015), Welcome to Waikiki 2 (2019) dan Live Up to Your Name (2017). Sedangkan proyek filmnya seperti Salut d'Amour, Shadows in the Palace, Killer Toon, dan lainnya. (*)

