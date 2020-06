Jadwal Liga Italia Malam Ini Inter vs Sassuolo, Atalanta vs Lazio, Roma vs Sampdoria Tak Live RCTI

BANJARMASINPOST.CO.ID - Jadwal Liga Italia malam ini Kamis (24/6/2020) dinihari akan dipanaskan sejumlah laga menarik.

Namun, untuk diketahui Liga Italia untuk sementara tidak masuk agenda jadwal siaran langsung RCTI maupun Live STreaming RCTI plus.

Jadwal Liga Italia malam ini, termasuk laga Inter Milan vs Sassuolo, Atalanta vs Lazio, AS Roma vs Sampdoria juga tidak masuk agenda Live Streaming Bein Sports.

Jadwal Liga Italia malam akan diisi laga Inter Milan yang ingin menjaga asa dalam perebutan gelar juara Serie A dengan menghadapi Sassuolo.

Laga Inter Milan vs Sassuolo akan mulai berlangsung mulai jam 00.30 WIB.

Sedangngkan tim kuda hitam Atalanta akan menghadapi Lazio.

Dilanjutkan AS Roma yang ingin mengamankan posisi zona Champions akan melawan Sampdoria.

Berikut ini adalah jadwal lengkap Liga Italia :

Kamis, 25 Juni 2020:

00.30 WIB Inter Milan vs Sassuolo

02.45 WIB Atalanta vs Lazio

02.45 WIB Roma vs Sapdoria

Sabtu, 27 Juni 2020:

02.45 WIB Juventus vs Lecce

22.15 WIB Brescia vs Genoa

Minggu, 28 Juni 2020:

00.30 WIB Cagliari vs Torino

02.45 WIB Lazio Fiorentina

22.15 WIB Milan vs Roma

Senin, 29 Juni 2020:

Belum diketahui Napoli vs SPAL

Belum diketahui Sampdoria vs Bologna

Belum diketahui Udinese vs Atalanta

Belum diketahui Sassuolo vs Verona

Belum diketahui Parma vs Inter

Artikel ini telah tayang di Tribunjateng.com dengan judul Jadwal Bola Serie A Liga Italia Malam Ini Inter Vs Sassuolo, Atalanta Vs Lazio dan Roma Vs Sampdoria