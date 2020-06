Rekap Hasil Badminton PBSI Home Tournament Rabu (24/6) : Fajar Alfian/Yeremia Pimpin Klasemen

BANJARMASINPOST.CO.ID - Berikut kami sajikan rekap Hasil Badminton PBSI Home Tournament Rabu (24/6/2020) yang juga disiarkan via Live Streaming Mola TV.

Pasangan ganda putra Fajar Alfian/Yeremia Erich Yotje Yacob Rambitan meraih kemenangan kedua pada PBSI Home Tournament.

Bertanding di pelatnas Cipayung, Jakarta, Rabu (24/6/2020) sore, Fajar Alfian/Yeremia Erich Yotje Yacob Rambitan memenangi laga atas Marcus Fernaldi Gideon/Muhammad Shohibul Fikri, 21-15, 22-20.

Pada laga pertama yang berlangsung pagi harinya, Fajar Alfian/Yeremia Erich Yotje Yacob Rambitan juga memetik kemenangan.

Saat itu, Fajar/Yeremia menang atas Muhammad Rian Ardianto/Daniel Marthin, 21-15, 21-17.

Melalui hasil ini, Fajar/Yeremia masih nyaman di puncak klasemen sementara dengan unggul point difference atas Kevin Sanjaya Sukamuljo/Moh Reza Pahlevi Isfahani.

Hendra Setiawan/Pramudya Kusumawardana menggeser posisi Marcus/Fikri di posisi ketiga setelah memenangi laga atas Mohammad Ahsan/Leo Rolly Carnando.

Marcus/Fikri berada di peringkat keempat, diikuti Ahsan/Leo.

Adapun Rian Ardianto/Daniel Marthin yang kalah straight game harus puas menempati peringkat enam atau terakhir tanpa mengoleksi poin.

PBSI Home Tournament menggunakan sistem setengah kompetisi dengan semua peserta saling bertemu atau biasa disebut round robbin.

Perhitungan klasemen dalam PBSI Home Tournament mengikuti cara BWF World Tour Finals yakni menggunakan indikator jumlah kemenangan, head to head, games difference, head to head, point difference, dan t draw of lots (lempar koin).

PBSI Home Tournament akan dilanjutkan pada Kamis (25/6/2020) atau besok, mulai pukul 08.30 WIB dan dilanjutkan pada sesi sore.

Berikut rekap hasil lengkap PBSI Home Tournament.

Hendra Setiawan/ Pramudya Kusumawardana Riyanto vs Mohammad Ahsan/Leo Rolly Carnando, 21-16, 21-11

Muhammad Rian Ardianto/Daniel Marthin vs Kevin Sanjaya Sukamuljo/Moh Reza Pahlevi Isfahani, 14-21, 18-21

Marcus Fernaldi Gideon/Muhammad Shohibul Fikri vs Fajar Alfian/Yeremia Erich Yoche Yacob Rambitan, 15-21, 20-22

