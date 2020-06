BERLANGSUNG Link Streaming Man United vs Sheffield, Live TV Online Mola TV Ini Cara Nontonnya

SEDANG BERLANGSUNG Live Streaming Man United vs Sheffield, Link TV Online Mola TV Ini Cara Nontonnya

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saat ini sedang berlangsung Live Streaming Manchester United vs Sheffield United ( Man United vs Sheffield ) Liga Inggris via Live Streaming TV Online Mola TV.

Live Streaming Man United vs Sheffield ( MU vs Sheffield ) pada lanjutan Liga Inggris Kamis (25/6/2020) dini hari.

Pertandingan Manchester United vs Sheffield United akan disiarkan secara langsung dan Live Streaming Mola TV mulai jam 00.00 WIB.

Link Live Streaming Man United vs Sheffield di Liga Inggris 2020 dapat diakses via Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, dan aplikasi Mola TV, tidak bisa melalui website TV Online Mola.tv.

Menjamu Sheffield United di Old Trafford, bakal menjadi kesempatan emas bagi Manchester United untuk mendulang poin.

Dikutip dari Bolasport, Pelatih Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, menggunakan formasi 4-2-3-1 untuk menghadapi Sheffield United.

Gelandang serang andalan Man United, Bruno Fernandes, kembali beraksi sejak menit pertama.

Baca Juga: Hasil dan Klasemen Liga Inggris - Mourinho Buat Kane Jadi Striker Terganas Nomor 2

Meski baru bergabung dengan The Red Devils sejak Januari 2020, Fernandes sudah menjadi pilar penting dalam skuad Solskjaer.