Jadwal 8 Besar Piala FA Live Streaming Bein Sports, Norwich vs Man United, Leicester City vs Chelsea

BANJARMASINPOST.CO.ID - Siaran Langsung Piala FA Cup babak perempat final atau 8 besar akan disiarkan langsung mulai 27 Juni 2020.

Babak 8 besar Piala FA via Live Streaming Bein Sports menyajikan pertandingan sengit klub para penghuni Liga Premier Inggris, yaitu Sheffield United vs Arsenal dan Leicester City vs Chelsea, Newcastle vs Manchester City, Norwich vs Manchester United.

Link Live Streaming Piala FA Cup dapat ditonton di Live Streaming Beinsports dan Vidio.com Premier.

Sedangkan Siaran Langsug FA Cup di RCTI seperti babak sebelumnya masih belum ada info resmi.

Fase 8 besar Piala FA yang tertunda dibuka lawatan Manchester United ke markas Norwich, Sabtu (27/6/2020) petang waktu setempat, atau jelang tengah malam WIB.

Pada hari berikutnya, Minggu (28/6/2020), akan mentas tiga pertandingan beruntun.

Sheffield United menjamu Arsenal, Chelsea bertamu ke Leicester City, dan ditutup oleh duel juara bertahan Manchester City di markas Newcastle United.

Susunan jadwal ini tidak akan bentrok dengan skedul Liga Inggris pada akhir pekan bersangkutan.

Pelatih Man City, Pep kemudian memilih prioritas juara Piala FA daripada mengejar Liverpool yang bisa dianggap mustahil.