Komentar Gisella Anastasia Lihat Tato Baru di Lengan Gading Marten, Astrid Tiar Juga Tak Ketinggalan

BANJARMASINPOST.CO.ID - Baru-baru ini, aktor Gading Marten memamerkan tato baru yang dipasang di lengannya. Dua mantannya, Gisella Anastasia dan Astrid Tiar ikut berkomentar.

Di tengah adanya isu kemungkinan rujuk antara Gading Marten dan Gisella Anastasia, dua mantan suami istri itu kembali menunjukkan keakrabannya.

Sebelumnya, aktor Roy Marten rupanya ada permintaan khusus untuk putranya yakni Gading Marten setelah bercerai dari Gisella Anastasia.

Permintaan itu, Gading Marten harus tetap membiayai putrinya, Gempita Nora Marten meski sang anak bercerai dari Gisella Anastasia.

Roy Marten dengan rinci mengingatkan Gading Marten untuk membiayai segala keperluan cucunya itu sampai usia Gempita minimal 20 tahun.

Dia juga berpesan agar tetap membina hubungan baik dengan Gisel.

Kini, lewat media sosialnya, aktor Gading Marten baru saja memamerkan tato baru yang ia pasang di lengan.

Bahkan, putra kandung Roy Marten tak henti memuji hasil tato kerennya yang bergambar mirip patung Dewa Ganesha.

"Done, thank you @adhithsetya @twinmonkeytattostudio for your awesome work! Love it," ujar Gading Marten.