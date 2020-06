Prediksi Skor & Live Streaming Mola TV Chelsea vs Manchester City di Liga Inggris Malam ini

Link Live Streaming Mola TV menayangkan Live Streaming Chelsea vs Man City di laga lanjutan Liga Inggris Jumat (26/6/2020) dini hari.

BANJARMASINPOST.CO.ID - Kami sajikan Prediksi Pertandingan & Head to Head Chelsea vs Manchester City ( Chelsea vs Man City ) dalam lanjutan Jadwal Liga Inggris yang rencananya tayang via Live Streaming TV Online www.mola.tv

Link Live Streaming Chelsea vs Man City di Liga Inggris 2020 dapat diakses via Live Streaming MolaTV di Mola Polytron Parabola atau Mola Polytron streaming, dan aplikasi Mola TV, tidak bisa melalui website TV Online Mola.tv.

Laga antara Chelsea vs Manchester City ( Chelsea vs Man City ) akan disiarkan secara langsung lewat Live Streaming Mola TV pukul 02.15 WIB.

Bermain di Stamford Bridge, duel panas tersebut bisa menjadi penentuan gelar juara Liga Inggris 2019-2020.

Jika Manchester City gagal meraih poin penuh atas Chelsea, maka Liverpool sudah pasti dinobatkan sebagai juara Liga Inggris musim ini.

Liverpool saat ini menempati posisi puncak klasemen sementara dengan mengoleksi 86 poin atau unggul 23 poin atas The Citizens.

Andai Manchester City kalah atau seri, maka poin maksimal yang bisa mereka raih hingga akhir musim ini tidak akan bisa lagi mengejar perolehan Liverpool.

Meskipun menjadi laga krusial, Pep Guardiola justru menyatakan ingin mengistirahatkan beberapa pemain kunci City.

Guardiola melakukan hal tersebut karena merasa harus menyimpan tenaga untuk pertandingan penting lainnya.