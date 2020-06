BLACKPINK Kalahkan BTS, Video Musik 'How You Like That' Pecahkan Rekor di YouTube

How You Like That BLACKPINK

BANJARMASINPOST.CO.ID - BLACKPINK telah resmi comeback dengan single terbaru 'How You Like That'. Respons positif diterima Jennie, Rose, Jisoo dan Lisa BLACKPINK dari para penggemar.

Bahkan video single comeback mereka 'How You Like That' BLACKPINK berhasil memecahkan rekor video paling banyak ditonton usai rilis. Penonton video musik grup asuhan YG Entertainment ini pun berhasil mengalahkan BTS.

Kembalinya BLACKPINK di industri musik Korea Selatan pada Jumat (26/6/2020) mendapatkan sambutan meriah dari penggemar. Tak butuh waktu lama, video musik 'How You Like That' pun langsung memecahkan rekor di YouTube.

Mengutip Soompi, Jumat (26/6/2020), video tersebut disaksikan 1,65 juta orang selama pemutaran perdana.

Jumlah tersebut membuat 'How You Like That' menyabet rekor premier YouTube terbesar.

Single pra-rilis BLACKPINK ini mengungguli pemegang rekor sebelumnya, video klip BTS, 'On'.

Pantauan Banjarmasinpost.co.id, pada Sabtu (27/6/2020) pukul 07.22 WIB, atau 15 jam setelah premier, video BLACKPINK 'How You Like That' telah ditonton lebih dari 60 juta kali.

Video musik BTS, 'On' hanya ditonton sebanyak 1,54 juta orang secara bersamaan selama pemutaran perdana.

'How You Like That' merupakan single pertama BLACKPINK usai 1 tahun lebih 2 bulan hiatus.

Diproduseri oleh Teddy, single bergenre hip hop ini menonjolkan keunikan karakter masing-masing member BLACKPINK.