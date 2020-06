Comeback BLACKPINK Tuai Nyinyiran Gegara Rambut Jennie, Begini Pembelaan Fans

BLACKPINK How You Like That

BANJARMASINPOST.CO.ID - Comeback BLACKPINK dengan single How You Like That sukses menarik perhatian fans hingga menjadi trending nomor 1 Youtube. Namun, momen comeback Jennie BLACKPINK Cs ini ternyata disertai nyinyiran warganet.

Hal itu lantaran rambut Jennie BLACKPINK yang diwarnai pirang hanya pada bagian depan. Sebagian warganet menilat penampilan pentolan BLACKPINK itu seperti nenek-nenek.

Jennie BLACKPINK memang jadi bahan pembicaraan. Sahabat Jisoo, Rose dan Lisa BLACKPINK itu menjadi sorotan setelah gaya rambutnya dalam comeback 'How You Like That' sampai dibilang seperti nenek.

BLACKPINK baru saja comeback pada Jumat, 26 Juni 2020 dengan single 'How You Like That'.

How You Like That adalah lagu comeback pertama sebelum perilisan album penuh BLACKPINK yang akan dirilis bulan September 2020.

"Ini adalah album full-length pertama kami, maka prosesnya lama."

"Melalui lagu pra-rilis, kami ingin menampilkan genre baru dan lebih beragam dibandingkan yang sebelumnya" ujar Jennie dalam V Live.

Menurut Jisoo, 'How You Like That' memiliki lirik yang mengajak para BLINK tidak patah semangat saat berada di situasi sulit.

Untuk merayakan comeback ini, BLACKPINK dijadwalkan tampil dalam acara NBC 'The Tonight Show' yang dipandu Jimmy Fallon.

BLACKPINK Comeback dengan 'How You Like That'.



Selain itu, penampilan para member BLACKPINK juga jadi perhatian.