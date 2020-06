Kala Annisa Yudhoyono Sukses Bikin Iri Ashanty, Istri Anang Hermansyah Sampai 'Nangis Kejer'

BANJARMASINPOST.CO.ID - Istri dari politisi Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yakni Annisa Yudhoyono sukses membuat penyanyi Ashanty 'menangis' karena Lee Min Ho, Sabtu (27/6/2020).

Ashanty sendiri diketahui menjadi penggemar Lee Min Ho setelah istri Anang Hermansyah itu menonton drama terbaru sang aktor, The King Eternal Monarch.

Kekagumannya terhadap Lee Min Ho juga ia tunjukkan lewat ucapan selamat ulang tahun untuk sang aktor beberapa waktu lalu.

Mulanya istri Anang Hermansyah ini memberikan ucapan dengan memasang wajah Lee Min Ho di Instagram-nya, @ashanty_ash.

Dalam unggahan itu, Ashanty menunjukkan pose Lee Min Ho dengan mengenakan jaket hitam.

Dia juga berdoa agar harapan-harapan dari Lee Min Ho dapat terwujud.

“Happy bday oppa @actorleeminho.. ( cancer boy) may all ur dreams come true,” tulis Ashanty.

“Buset sampe diposting bun,” tulis Azriel Hermansyah mengomentari unggahan sang bunda.

Azriel seolah tak menyangka bahwa bundanya mengunggah foto sang aktor dan ucapan ulang tahun di feed Instagram-nya.

Unggahan Ashanty itu juga mendapat komentar dari pengasuh Arsy putrinya, Suwarsiha atau yang lebih dikenal sebagai Suteng.