Link Live Streaming RCTI Lazio vs Fiorentina Liga Italia Malam Ini, Cek TV Online Bein Sport 2

Ciro Immobile (kiri) dan Felipe Caicedo merayakan gol Lazio ke gawang Sampdoria di Stadio Olimpico, 18 Januari 2020. Saksikan Siaran Langsung RCTI & Live Streaming RCTI+ Lazio vs Fiorentina ddalam lanutan Liga Italia malam ini sabtu (27/6/2020)

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan Siaran Langsung RCTI & Live Streaming RCTI+ Lazio vs Fiorentina di Liga Italia malam ini.

Live Streaming RCTI menyajikan Siaran Langsung Lazio vs Fiorentina di ajang Liga Italia 2019/2020, Minggu (28/6/2020) pukul 02.30 WIB seperti Banjarmasinpost.co.id kutip dari instagram RCTI Sports.

Link Live Streaming Lazio vs Fiorentina di Liga Italia malam ini dapat diakses via tautan Live Streaming TV Online RCTI+ di Rctiplus.com, Beinsports 2 via beinsports.com dan vidio.com Premier (berbayar).

Menghadapi Fiorentina akan menjadi laga pembuktian Lazio yang ingin mengganggu dominasi Juventus di Liga Italia Serie A.

Jarak Lazio kini semakin melebar dengan sang pemuncak klasemen, Juventus yang telah memenangkan laga melawan Lecce.

Klub Lazio kini terpaut 7 poin dengan Juventus yang kini telah mengoleksi 69 poin.

Pada laga melawan Fiorentina ini, Lazio bakal mencoba bangkit dari kekalahan pekan lalu kala mereka tak bisa mengambil poin saat bertemu Atalanta pada Kamis (25/6/2020).

Jika ingin mempertahankan asa juara, Lazio harus memenangkan laga melawan Fiorentina dini hari nanti.

Sementara itu, Fiorentina saat ini berada pada posisi ke-14 klasemen sementara dan terancam degradasi musim ini.

Namun, melihat status Fiorentina sebagai tim papan tengah, posisi mereka saat ini tentu mengecawakan.

Apalagi catatan buruk pun masih menghantui Fiorentina, mereka hanya memenangan 2 dari 9 pertandingan terakhir mereka.