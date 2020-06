Penampilan Baru Lisa BLACKPINK Pukau Fans, Rambut Pendek Hitam Bikin Segar

BANJARMASINPOST.CO.ID -BLACKPINK resmi comeback dengan merilis single How You Like That. Selain lagu yang memukau, penampilan terbaru Lisa BLACKPINK Cs ini pun mencuri perhatian para fans.

Seperti diketahui, setelah setahun menunggu, akhirnya penantian Blink menunggu kembalinya sang idola pun terobati. Baru-baru ini, BLACKPINK membuat comeback dengan merilis lagu bertajuk 'How You Like That'.

Rilis pada Jumat (26/6/2020), Lisa BLACKPINK Cs berhasil memecahkan rekor yang selama ini dipegang BTS dengan video musik 'How You Like That' yang dirilis di Youtube.

Penampilan terbaru para anggota BLACKPINK pun dirasa begitu memukau.

Satu di antaranya yakni penampilan Lisa yang memangkas rambut panjangnya.

Ya, kali ini Lisa tampil dengan rambut hitam sebahu dengan poni lurus seperti biasanya.

Tampil dalam balutan gaun hitam beraksen emas, Lisa terlihat begitu memukau.

Idol Korea asal Thailand ini pun membagikan penampilan terbarunya di Instagram.

Foto-foto tersebut rupanya diambil oleh Rose dan Jisoo loh.

Editor : Anjar Wulandari

Artikel ini tayang di grid.id dengan judul Tak Lagi Berambut Panjang, Lisa Tampil Mewah dalam Balutan Gaun Hitam Hasil Jepretan Member Blackpink