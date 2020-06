Sebelum dengan Kim Soo Hyun di It's Okay to Not Be Okay, Seo Ye Ji pernah menjadi 'Kekasih' G-Dragon

Tayangkan Episode Perdana, Drama It's Okay to Not Be Okay Raih Rating Penonton Tertinggi!

BANJARMASINPOST.CO.ID - Sukses memerankan sosok wanita angkuh dan anti-sosial dengan apik, Seo Ye Ji berhasil menarik perhatian para penonton lewat aktingnya dalam memerankan sosok Ko Moon Young di serial drama Korea Selatan terbaru It's Okay to Not Be Okay.

Siapa sangka ternyata wanita berusia 30 tahun tersebut pernah menjadi sosok 'kekasih' dari salah satu personil boy band ternama Korea Selatan Bigbang.

Seo Ye Ji pernah didapuk menjadi sosok kekasih G-Dragon dalam video clip Let's Not Fall In Love yang rilis pada tahun 2015 silam. Terlihat dalam video clip tersebut Seo Ye-Ji tampil memukau dengan rambut berwarna hitam panjang yang terurai.

G-Dragon dan Seo Ye Ji nampak memerankan sosok sebagai sepasang kekasih yang sedang beradu mesra dan terlihat beberapa kali saling berpelukan bahkan berdansa bersama di bawah guyuran hujan yang menambah kesan romantisme keduanya dalam video clip tersebut.

Lima tahun berlalu, kini Seo Ye ji kembali tampil memukau lewat perannya sebagai seorang penulis buku cerita anak- anak dalam serial drama it's okay to not be okay yang ditayangkan di tvN dan Netflix setiap Sabtu dan Minggu pukul 20.30 WIB pada Juni 2020 ini.

Dalam serial drama tersebut Seo Ye Ji dipasangkan dengan aktor tampan Kim So Hyun yang berperan sebagai seorang tenaga kesehatan bidang psikiatris yang hidup sederhana bernama Moon Kang Tae.

Berbeda dengan kepribadian para penulis buku anak - anak yang biasa terkenal dengan sikap ramah dan ceria, Ko Moon Young (Seo YE-Ji) justru memiliki kepribadian sebaliknya. Ko Moon Young menderita gangguan kepribadian anti sosial dan kurang empati yang membuatnya banyak dijauhi oleh orang - orang sekitarnya.

Memiliki sifat berbeda dengan Ko Moon Young, dalam serial drama It's Okay To Not Be Okay Moon Kang Tae justru dikenal sebagai sosok yang sabar, cerdas,pekerja keras, dan memiliki simpati yang tinggi.

Sejak kecil Kang Tae hanya hidup bersama kakaknya Moon Kang Tae (Oh Jung Se) yang mengalami autisme sedangkan ibu keduanya telah meninggal dalam kasus pembunuhan misterius yang disaksikan oleh Sang Tae semasa mereka kecil dan menyebabkannya trauma hingga dewasa.

Sifat dari Kang Tae ini lah yang akhirnya membuat Moon Young jatuh hati hingga rela mendatangi Kang Tae yang bertugas di Rumah Sakit Jiwa Ok Kota Seongjin.